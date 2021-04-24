23 апреля сошел с орбиты российский спутник связи «Меридиан», принадлежащий военному ведомству страны. Об этом сообщило командование NORAD – Североамериканской воздушно-космической обороны.

Российская сторона подтверждает, что спутника больше нет на орбите – он сошел с нее и полностью сгорел в атмосфере.

«Меридиан» вывели на орбиту еще в 2009 году. Для этой цели использовалась ракета-носитель «Союз-2.1а». При этом из-за слишком раннего отключения третьей ступени ракеты спутник оказался не на той орбите, которая для него рассчитывалась. Вместе с тем большая часть его функций работала нормально, поэтому было решено оставить «Меридиан» в космосе.

«Меридианы», которые запускаются для нужд Минобороны, обеспечивают функционирование спутниковой связи, а также передачу команды управления и защищенную от помех телеграфную и телефонную связь.