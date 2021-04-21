читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Москва будет рассматривать дальнейшее сотрудничество с Турцией в сфере реализации вооружений с учетом ее контрактов с Украиной, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, каждый случай продажи Анкарой своих беспилотников «Байрактар» будет рассматриваться отдельно.

Это высказывание стало ответом на вопрос журналиста, которого интересовало, прекратит ли Россия военно-техническое сотрудничество с Турцией, если та продолжит продавать Киеву беспилотные аппараты.

Напомним, что ранее о продаже БПЛА «Байрактар-ТБ2» высказался глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что купить дроны у Анкары могут все желающие, никакой предварительной записи для этой цели не существует. Поэтому торговля с Украиной не направлена против России.

Киев впервые приобрел у Анкары беспилотники еще в 2019 году. В настоящее время он намеревается покупать комплектующие и собирать «Байрактары» самостоятельно на предприятии в Николаеве.

Вам может понравиться

Росстат опубликует данные о реальных доходах населения уже после обращения Путина к парламенту

Росстат в своем докладе о социально-экономической ситуации в России за первые три месяца года не стал публиковать сведения о реальных доходах граждан страны. Его представители сообщили, что данные требуют некоторых

Американцы осудили “спотыкающегося” Джо Байдена за новые санкции против России

Джо Байден действует настолько стандартно и предсказуемо, что не подходит даже на пост «председателя клуба книги месяца», а не то что президента Соединенных Штатов, считают американцы, отреагировавшие на сообщение об

В Казахстане обвинили стаю птиц в крушении истребителя Су-30СМ

Истребитель Су-30СМ, который 16 апреля разбился в Казахстане, скорее всего столкнулся с птичьей стаей, сообщает главное военное ведомство страны. Оно уточняет, что это только предварительная версия. Более точная причина крушения
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 21 апреля – небольшой снег, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 апреля – снег, до 2 °C | Королев: погода, 21 апреля – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 21 апреля – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 21 апреля – пасмурно, до 14 °C |