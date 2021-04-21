Москва будет рассматривать дальнейшее сотрудничество с Турцией в сфере реализации вооружений с учетом ее контрактов с Украиной, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, каждый случай продажи Анкарой своих беспилотников «Байрактар» будет рассматриваться отдельно.

Это высказывание стало ответом на вопрос журналиста, которого интересовало, прекратит ли Россия военно-техническое сотрудничество с Турцией, если та продолжит продавать Киеву беспилотные аппараты.

Напомним, что ранее о продаже БПЛА «Байрактар-ТБ2» высказался глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что купить дроны у Анкары могут все желающие, никакой предварительной записи для этой цели не существует. Поэтому торговля с Украиной не направлена против России.

Киев впервые приобрел у Анкары беспилотники еще в 2019 году. В настоящее время он намеревается покупать комплектующие и собирать «Байрактары» самостоятельно на предприятии в Николаеве.