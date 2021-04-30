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В Идлибской зоне деэскалации, которая находится под контролем Турции, замечены крупные силы джихадистов, планирующих наступление на правительственные войска Сирии. Чтобы предотвратить внезапное нападение, в небо поднялись российские истребители и разведывательные БПЛА.

Самолеты пока лишь наблюдают за перемещениями террористических сил, однако находятся в готовности отразить нападение. Сообщается, что российские военные ожидают серьезной наступательной операции сразу на несколько северо-западных районов арабского государства.

Так, джихадисты не дают Турции возможности вытеснить их из Идлиба и время от времени предпринимают ответные атаки. Кроме того, крупные силы концентрируются в районе Кнедда, где замечены грузовики с ракетами и реактивные системы залпового огня.

РСЗО, танки и минометы джихадистов разворачиваются еще в трех районах – Фатир, Клейдин и Бнин. Там также ожидаются ожесточенные бои.

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