Вооруженный конфликт между правительственными силами и курдами в городе Камышлы, что в сирийской провинции Хасеке, пришлось урегулировать российским военным. Для этой цели они были вынуждены прорываться в населенный пункт чуть ли не с ожесточенными боями, сообщает издание «Русская весна».

Конфликт вспыхнул в районе Тай, где правительственные силы случайно застрелили представителя курдской армии. С тех пор начались реальные боевые действия и российским войскам пришлось приложить немалые усилия, чтобы остановить кровопролитие.

В настоящий момент обстановка в городе стабилизируется. За ней внимательно наблюдают представители российской военной полиции, которых с воздуха поддерживают вертолеты и истребители ВКС. Организовано патрулирование, в котором принимают участие военнослужащие всех трех сторон.