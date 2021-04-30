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Российский военный эксперт Виктор Литовкин считает, что Соединенные Штаты сами толкают Турцию на продолжение сотрудничества с Россией и приобретение новой партии ЗРК С-400. Все дело в том, что Вашингтон пытается контролировать Анкару и ограничивает свободу ее действий.

Специалист отметил, что сразу после приобретения первых С-400 США ввели против Турции санкции и лишили ее возможности собирать на своих заводах истребители пятого поколения F-35. Теперь у Анкары нет другого выхода, чем снова обращаться к РФ за новой партией комплексов ПВО.

США утверждают, что С-400 невозможно интегрировать в систему безопасности НАТО, поэтому Турция должна от них отказаться. Однако в качестве альтернативы они предлагают откровенно слабые системы «Патриот», которые уступают российской разработке по всем параметрам. Так, С-400 выигрывает по дальнобойности и количеству одновременно отслеживаемых целей. Также он способен уничтожать любые объекты, летящие на высоте от 5 метров.

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