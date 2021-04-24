Российский ВС подошли практически вплотную к украинским границам, чтобы продемонстрировать готовность защищать свою территорию, уверен военный эксперт и отставной полковник Виктор Николаевич Баранец. Он рассказал, что Украина стянула к линии разграничения огромную армию, поэтому Россия просто не могла оставить ее без своего внимания.

По словам эксперта, РФ сделала правильный ход. Одновременно с проверкой за зимний период обучения она показала Украине свою военную мощь. При этом ей даже не пришлось покидать пределы страны – даже без этого и Киев, и его западных хозяев охватила настоящая паника.

Комментируя разведение войск по местам постоянной дислокации, эксперт отметил, что гражданам РФ не стоит беспокоиться. Крым и приграничные регионы российская армия сможет защитить и так. На всех участках имеются подразделения, способные не только отбить атаку потенциального противника, но еще и продержаться несколько дней, пока не подойдет подкрепление.