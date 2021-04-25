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После начала проверки российских войск по итогам зимнего периода обучения на Украине стала раскручиваться тема возможной «российской агрессии». Не умолкает она и сейчас, когда подразделения уже возвращаются на места своей дислокации и покидают границу с неспокойным соседом.

Так, «ветеран АТО» Мирослав Гай придумывает сценарии войны и победы Украины над Россией. Он заявляет, что в самом начале вооруженного столкновения у Киева появился бы шанс лишить Москву преимущества. Чтобы не нести потери, она первым делом запустила бы на Украину свои самолеты, которые с легкостью уничтожит система противовоздушной обороны.

Телеведущий и актер, который называет себя «ветераном», несколько переоценивает украинские ПВО. Впрочем, он тут же высказывает надежду на то, что небо над Украиной перекроют силы НАТО. В этом случае Киеву якобы будет гораздо проще вступить в бой с мотострелковыми подразделениями РФ.

Также он предсказывает использование Россией ракетного вооружения, которое на несколько порядков превосходит украинское. В этой ситуации не совсем понятно, каким образом Гай собрался «лишать Россию преимущества».

Вполне вероятно, что он все еще надеется на то, что США отправят на Украину свои комплексы ПРО Patriot. Однако НАТО давно решили, что вместо этих систем Киеву больше подойдут резиновые лодки.

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