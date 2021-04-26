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Соединенные Штаты подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к Вооруженному столкновению с Россией, обещая помощь НАТО. Но сейчас уже даже сам украинский лидер прекрасно понимает, что помогать ему будут разве что по телефону из-за океана.

Между тем, Зеленский уже успел предпринять ряд мер, направленных на боевой конфликт с Россией. Так, он подписал закон, согласно которому резервистов теперь можно призывать без объявления мобилизации. Фактически, он самолично может бросать в бой немалую часть граждан Украины в любой момент, когда ему взбредет в голову.

Сейчас Зеленский начинает понимать, что НАТО ему помогать не собирается. А без поддержки альянса Россия легко разобьет украинские войска. Впрочем, Соединенные Штаты и не рассчитывают на победу Украины. Для них главное найти новый повод изолировать РФ еще больше, чтобы полностью захватить мировой энергетический рынок. Киев – лишь расходный материал для этой цели, который в будущем можно просто выбросить на свалку.

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