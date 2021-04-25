Жители Японии поблагодарили Путина за то, что он популяризовал в России собак породы акита-ину. Статья об этом появилась в издании President Online.

По мнению пользователей Сети, наличие акита-ину у главы России привело к тому, что многие жители страны захотели себе такую же собаку. В итоге сейчас акита-ину в России даже более популярны, чем у себя на родине. Как было отмечено, в Японии для этих собак не самые подходящие условия для жизни – им мало места, а также жарко. Кроме того, многие жители Японии имеют небольшое жилье, что не подходит для собак больших пород. В России, где прохладно и много простора, им должно быть лучше.

Собаку акита-ину в 2012 году подарил Путину губернатор префектуры Акита Норихиса Сатакэ. Как сообщается, такой подарок он решил сделать после помощи, которую Россия оказала после Великого восточно-японского землетрясения.