В одном из домов, расположенных в центральном районе Челябинска, строительная бригада во время ремонта обнаружила кости и черепа людей, оставленные на цокольном этаже.

Согласно предварительной информации, рабочие обнаружили человеческие останки в среду, 21 апреля, при проведении строительных работ в нежилой зоне здания, находящегося на улице Цвиллинга. Они сразу же вызвали на место инцидента полицейских. Вместе с ними также прибыл медицинский специалист.

Позднее стало известно, что данные останки принадлежат местным жителям, которые были похоронены на Казанско-Богородицком кладбище, находившемся на месте нынешних сооружений. В 1930-х годах данная площадка была застроена, а кладбище ликвидировано. Однако, по-видимому, перенесены были не все захоронения.