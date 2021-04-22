Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В одном из домов, расположенных в центральном районе Челябинска, строительная бригада во время ремонта обнаружила кости и черепа людей, оставленные на цокольном этаже.

Согласно предварительной информации, рабочие обнаружили человеческие останки в среду, 21 апреля, при проведении строительных работ в нежилой зоне здания, находящегося на улице Цвиллинга. Они сразу же вызвали на место инцидента полицейских. Вместе с ними также прибыл медицинский специалист.

Позднее стало известно, что данные останки принадлежат местным жителям, которые были похоронены на Казанско-Богородицком кладбище, находившемся на месте нынешних сооружений. В 1930-х годах данная площадка была застроена, а кладбище ликвидировано. Однако, по-видимому, перенесены были не все захоронения.

Вам может понравиться

Диетолог Ольга Перевалова посоветовала есть апельсины с кожурой

В апельсинах содержится много витамина C, но чтобы сохранить его и получить максимальную пользу от тропического фрукта, надо правильно его есть, рассказала специалист-диетолог Ольга Перевалова. Она отметила, что в идеале

“Никто в мире не боится Байдена”: Американский сенатор раскритиковал президента

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм обрушил волну критики на действующего президента США Джо Байдена. Он заявил, что из-за недавно вступившего на пост главы государства Соединенные Штаты уже никто не воспринимает всерьез.

В Китае назвали Россию “огромным полярным медведем”

Китайский публицист Ху Сицзинь сравнил Россию с огромным полярным медведем, к которому испытывают неприязнь абсолютно все окружающие. В своей публикации в издании Global Times он пояснил, что даже бывшие союзники
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Королев: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Подольск: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 11 °C | Армавир: погода, 22 апреля – пасмурно, до 13 °C |