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В Тамбовской области будут судить молодого человека, которого обвиняют в изнасиловании малолетней девочки, не достигшей возраста 14-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Согласно информации следствия, инцидент произошёл осенью прошлого года. 19-летний местный житель познакомился с 11-летней девочкой, и начал приходить к ней в гости. О её юном возрасте он знал. Находясь в доме девочки, мужчина множество раз вступал с ней в половую связь.

Следователям удалось собрать все требуемые доказательства вины молодого человека. Иные подробности уголовного дела не сообщаются. В настоящее время уголовное дело передано в Инжавинский районы суд для рассмотрения по существу.

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