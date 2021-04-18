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Российский беспилотный аппарат ZALA 421-08M поразил эксперта американского издания The National Interest Криса Осборна. Автор восхищается способностью БПЛА летать даже в экстремальные морозы, которые в Арктике могут достигать -52 градусов. Кроме того, Осборн перечисляет и другие достоинства уникального аппарата.

Он отмечает, что с помощью данного беспилотника российские военные могут вести оптическое и тепловизионное наблюдение, оставаясь на отапливаемых станциях или внутри бронетехники. БПЛА оснащен современным оборудованием для разведки, а также искусственным интеллектом, существенно упрощающим управление.

Кроме того, беспилотный аппарат постоянно держит связь с наземными подразделениями и передает им всю информацию, постоянно изучая окружающую обстановку. В воздухе этот дрон способен находиться 80 минут, что не так и мало, если учитывать экстремальные холода.

Автор публикации, статью которого на русский язык перевел портал «ПолитРоссия», отмечает, что подобные разработки дают возможность России закрепить свое превосходство в северном регионе и позволяют ей удерживать мировое лидерство в освоении Арктики.

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