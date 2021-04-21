Достаточно того, что США берут на себя серьезные риски для защиты даже неоспоримо демократических союзников, даже если эти страны не имеют достаточного значения для экономики и интересов безопасности Америки. Слишком много союзников США, таких как прибалтийские республики, не справляются с этим важнейшим расчетом риска и прибыли.

Однако еще хуже, когда Соединенные Штаты несут чрезмерные риски в интересах недемократических союзников или партнеров, которые не имеют никакого важного значения. Такое мнение высказывает известный американский военно-политический обозреватель Тед Гэлен Карпентер в интернет-издании 19FortyFive. Discover24.ru представляет полный перевод данной статьи.

Как пишет эксперт, Вашингтон сейчас совершает именно такую ​​ошибку в отношении Украины. Соединенные Штаты не имеют договорных обязательств защищать Украину от противника.

Действительно, представление о том, что Украина должна быть важным союзником США, возникло совсем недавно. До конца 1991 года Украина просто была частью Советского Союза, а до этого – Российской империи, и ни один заслуживающий доверия американец никогда не утверждал, что эта территория представляет собой значительный интерес для США. Это отношение начало меняться во время президентства Джорджа Буша, но Украина по-прежнему оставалась за пределами геостратегической орбиты Вашингтона.

Хотя и Буш, и Барак Обама подталкивали союзников по НАТО, чтобы сделать Киев членом Североатлантического союза, Германия, Франция и другие ключевые державы воспротивились этому. Они (справедливо) опасались, что такой шаг может вызвать непреодолимое противодействие России, к тому же у лидеров Германии и Франции были и другие возражения. Госсекретарь Кондолиза Райс напомнила, что канцлер Германии Ангела Меркель расценила правительство, которое возникло в результате якобы демократической «оранжевой революции» на Украине в 2004 году, как коррумпированный «беспорядок».

Действительно, это прозападное правительство долго не продержалось, и на выборах 2010 года победу одержал пророссийский кандидат в президенты Виктор Янукович. Руководители США были недовольны таким результатом, и в конце 2013 – начале 2014 года Вашингтон и несколько европейских союзников поддержали антиправительственных демонстрантов, чтобы изгнать Януковича до истечения срока его полномочий. Эта «революция на Майдане» увенчалась успехом, но Россия в ответ аннексировала украинский полуостров Крым и поддержала вооруженное восстание пророссийских сепаратистов на востоке Донбасса.

С тех пор Вашингтон относился к Киеву как к фактическому члену НАТО и важнейшему союзнику США. Администрация Дональда Трампа одобрила многократную продажу оружия Киеву и обучила украинские войска, и эту политику администрация Байдена лишь усиливает. В начале апреля Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского в «неизменной поддержке Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму».

Официальные лица США постоянно хвалят политическую систему Украины и предполагают тем самым уважение к личным свободам. В своих показаниях в Конгрессе Уильям Тейлор, который в 2019 году был временным послом США в Киеве, охарактеризовал внутреннее управление Украины как «инклюзивный, демократический национализм». Украинские националисты, поддерживаемые неправительственными организациями из США, еще более рьяны. Обозреватель New York Times Мишель Голдберг утверждает, что страна превратилась в «живую демократию».

Реальность же еще более мрачна. На Украине действительно проводятся конкурентные выборы, хотя продолжающееся повстанческое движение в Донбассе и потеря Крыма серьезно ослабили пророссийские фракции и, соответственно, усилили националистические, антироссийские фракции до их полного доминирования.

Более того, в этих «демократических» рамках есть тревожные авторитарные черты. Ранее в этом году правительство Зеленского закрыло три независимых телеканала якобы за то, что они являются инструментами Кремля. Однако вряд ли было случайным то, что этот шаг значительно сократил количество оппозиционных СМИ, не говоря уже о том, что он оказал сдерживающее воздействие на те, которые оставались открытыми.

Такая цензура не стала масштабом недавних тревожных действий правительства. Указом от 27 марта Зеленский снял с должности председателя Конституционного суда Александра Тупицкого и другого судью Александра Касминина за то, что они продолжали «угрожать независимости и национальной безопасности Украины». Эти юристы по нескольким делам выносили решения против правительства. Их отстранение вряд ли было направлено на укрепление независимой судебной системы в Украине.

Такое поведение продолжает автократические тенденции предшественника Зеленского Петра Порошенко. В июле 2015 года Государственная комиссия Украины по телевидению и радиовещанию определила новые меры по запрету книг, журналов и фильмов , виновных в «пропаганде войны, расовой и религиозной розни» и «угрозе территориальной целостности Украины». Вскоре выяснилось, что любого, кто оспаривает версию правительства о событиях, связанных с революцией на Майдане или конфликтом на востоке Украины, скорее всего, заставят замолчать. Украинские власти даже запретили фильмы французского актера Жерара Депардье, критика политики Киева.

Из-за Североатлантического договора Соединенные Штаты уже связаны обязательством защищать членов Североатлантического союза, таких как Турция и Венгрия, которые (в лучшем случае) являются «нелиберальными демократиями». Вашингтону не следует ставить себя в положение военной поддержки аналогичной страны, перед которой у него нет таких договорных обязательств.

Однако политика США ведет именно к такой ситуации. Заявления администрации Байдена сигнализируют о том, что Соединенные Штаты даже готовы пойти на войну, чтобы поддержать Украину в ее продолжающейся конфронтации с Россией. Рисковать войной с великой державой, обладающей ядерным оружием, было бы неразумно, даже если бы Украина была образцом демократических ценностей. Делать это от имени квазиавторитарной Украины – было бы величайшей глупостью.