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В Норвегии появится сразу четыре американских военных базы, которые станут для России своеобразной «растяжкой» в северном регионе, заявляет издание 19FortyFive. По словам автора статьи Джеймса Холмса, Соединенные Штаты получили все необходимые разрешениях от Осло на строительство своих объектов.

Журналист уверяет, что США всегда договариваются с властями стран, на территории которых намереваются возводить военные объекты. Так произошло и в Норвегии – руководство государства выдало Вашингтону разрешения на строительство баз в морском порту, а также на трех аэродромах.

По мнению профессора, статью которого перевел портал «ПолитРоссия», появление этих объектов станет для России неприятным сюрпризом. Он вспоминает холодную войну, в ходе которой американские базы появились в Западной Германии и фактически «заминировали» регион, не впустив в него СССР.

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