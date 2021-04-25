На сайте 19FortyFive американский специалист Питер Сучиу сообщил, что США потеряют превосходство на море после появления у РФ многоцелевых фрегатов проекта 22350. Его материал был переведен «ПолитРоссией».

Согласно словам эксперта, несмотря на тот факт, что в России скоро будет модернизирован крейсер «Адмирал Нахимов», который может стать мощнейшим надводным кораблем на планете, особое внимание следует уделить менее габаритным суднам. Новые российские фрегаты обладают практическим таким же боевым потенциалом, считает Сучиу.

Прямо сейчас на петербургской верфи осуществляется постройка одного из новых кораблей. Всего Москва собирается выпустить 6 фрегатов проекта 22350. Их главной особенностью станет огромный арсенал, включающий в себя управляемые ракеты. Они также получат современные стелс-технологии.