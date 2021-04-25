читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На сайте 19FortyFive американский специалист Питер Сучиу сообщил, что США потеряют превосходство на море после появления у РФ многоцелевых фрегатов проекта 22350. Его материал был переведен «ПолитРоссией».

Согласно словам эксперта, несмотря на тот факт, что в России скоро будет модернизирован крейсер «Адмирал Нахимов», который может стать мощнейшим надводным кораблем на планете, особое внимание следует уделить менее габаритным суднам. Новые российские фрегаты обладают практическим таким же боевым потенциалом, считает Сучиу.

Прямо сейчас на петербургской верфи осуществляется постройка одного из новых кораблей. Всего Москва собирается выпустить 6 фрегатов проекта 22350. Их главной особенностью станет огромный арсенал, включающий в себя управляемые ракеты. Они также получат современные стелс-технологии.

Вам может понравиться

Актриса Елена Проклова рассказала, что в 15 лет её сексуально домогался известный актёр

67-летняя актриса Елена Проклова приняла участие в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Как отмечается, четыре года назад она уже снималась в шоу, но тогда не решилась раскрыть свою тайну.
  • Анна
  • 25.04.2021
  • читать 1 минуту

На Украине сообщили о подготовке провокаций в Донбассе на Пасху

На Facebook-странице штаба операций Объединённых сил появилось сообщение о том, что представители ДНР и ЛНР собираются провести провокацию на Пасху. Как сообщается, провокации назначены на 25 апреля. Планируется задействовать оружие
  • Анна
  • 23.04.2021
  • читать 1 минуту

National Interest оценил российские танки-роботы «Уран-9»

Российские роботизированные комплексы «Уран-9», о скорой постановке которых на вооружение российской армии в апреле сообщили официальные лица Министерства обороны России, стали предметом рассмотрения в американском издании The National Interest (NI).
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 апреля – пасмурно, до 2 °C | Королев: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Армавир: погода, 25 апреля – пасмурно, до 12 °C |