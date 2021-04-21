В счетной палате США указали на падение боевой готовности армии страны по причине постоянного участия в военных конфликтах на протяжении 20 лет.

В опубликованном документе указывается, что США лишились былого превосходства в сухопутных, космических, морских и воздушных силах, а также в киберпространстве. Аналитики отмечают, что это связано с увеличившимся боевым потенциалом главных соперников страны – КНР и РФ.

Эксперты подчеркнули, что сильнее всего показатели боеготовности снизились у Военно-морских сил. Основной преградой к восстановлению этих параметров специалисты относят ограничение возможностей в плане технического обслуживания подводного и надводного флотов. При разборе воздушных войск аналитики указали на нехватку пилотов, способных управлять вертолетами AH-64.