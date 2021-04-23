Американские эксперты предположили, что РФ разместила на Кубе свои уникальные системы РЭБ для противодействия США в регионе.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Россия планирует перебросить в эту латиноамериканскую страну новейшее военное оборудование. Затем неподалеку от северных границ Кубы начали все чаще замечать разведывательные самолеты Соединенных Штатов. Это может быть связано со сбоями в работе электроники у американских истребителей, совершавших полеты во Флориде.

Специалисты считают, что неполадки в работе техники произошли из-за размещения в северной области Кубы российских систем РЭБ, способных глушить связь со спутником. На это также указывает полет самолета-разведчика Boeing RC-135W американских ВВС возле островного государства. Тем самым американцы могут пытаться выяснить точное расположение военных комплексов РФ.