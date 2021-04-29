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Американское издание Popular Mechanics назвало китайские ВМС вторыми по силе в мире после Соединенных Штатов. Они написали, что Народно-освободительной армии Китая удалось всего за три десятилетия реализовать уникальную программу судостроения.

Также авторы статьи отметили, что к 72-летию ВМС НОАК Поднебесная передала на вооружение флота атомную субмарину Jin, десантный корабль проекта Yushen и новейший ракетный крейсер Renhai. Именно благодаря этим кораблям Китай вышел на второе место в мире по мощи своих Военно-морских сил.

Журнал также отмечает, что по темпам строительства кораблей и используемым технологиям Китай совсем скоро может выйти и на первое место, сместив оттуда американские ВМС. Если конечно США не начнет реализовывать новые программы судостроения и не займется разработкой новых технологических решений в этой сфере.

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