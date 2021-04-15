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В США в скором времени собираются провести испытания ракеты SM-6. Об этом сообщает издание The Drive.

Как сообщается, эта ракета разрабатывалась для борьбы с современным гиперзвуковым оружием. Серию испытаний могут провести ещё до конца этого года. Согласно информации издания, ракета может совершать полёт по непредсказуемой траектории, чем создаст серьёзные проблемы для систем ПВО и ПРО.

Кроме того, ракета сама имеет гиперзвуковую скорость, что делает её практически недосягаемой. Также благодаря этой скорости, даже если ракета будет обнаружена, то времени на принятие и реализацию мер не будет.

Западные СМИ уже окрестили ракету «убийцей» российских и китайских образцов сверхзвукового оружия. Отмечается, что в первую очередь она должна противостоять российским ракетам серии «Авангард».

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