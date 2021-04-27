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Фрегат «Маршал Шапошников», который завершил комплекс испытаний после восстановления и модернизации, включен в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота РФ. Пресс-служба ВВО уже заявила, что корабль подтвердил соответствие всем заявленным характеристикам в ходе испытаний.

Кроме того, фрегат «продемонстрировал надёжную работу систем и механизмов, навигационных и радиотехнических средств», сообщается в заявлении Восточного военного округа.

На полигоне боевой подготовки ТОФ «Маршал Шапошников» также успешно протестировал артиллерийские оружия и ракетное вооружение, средства ПВО и противолодочные оружейные системы. Также проводились испытания палубных вертолетов Ка-27, предназначенных для обнаружения и уничтожения подводных лодок потенциального противника и проведения спасательных операций.

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