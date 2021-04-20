Китайское издание Sohu сегодня, 20 апреля, публикует статью из другого популярного интернет-ресурса КНР 163.com – о судьбе российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Внимание привлекает то, что в ней на полном серьезе предлагается «помощь Китая» как наилучший вариант в строительстве будущих российских авианосных кораблей. Насколько эта идея реальна, при том, что нынешний «флагман» флота КНР – авианосец «Ляонин» – ничто иное, как бывший советский авианесущий крейсер «Варяг»? Об этом судить читателям, которым discover24.ru представляет перевод основных положений этой статьи.

Как долго продержится последнее достояние русского флота? Авианосец «Кузнецов» России больше не нужен

1 апреля 1982 года на Николаевском судостроительном заводе, расположенном на территории современной Украины, началось строительство авианосца «Кузнецов». Спустя три года строительства он был спущен на воду 4 декабря 1985 года.

Но хорошие времена длились недолго, и Советский Союз объявил о своем распаде в 1991 году до того, как авианосец обрел боеспособность. И Россия, и Украина стремились побороться за это военное наследие, оставленное Советским Союзом. Однако под командованием тогдашнего заместителя командующего Северным флотом авианосец «Кузнецов», имея лишь 30% личного состава, тайно покинул Украину даже без палубной авиации и отправился на базу Северного флота, тем самым поступив на вооружение России.

Но даже после возвращения в Россию из-за экономического коллапса бюджет российского ВМФ был серьезно недостаточным, что обусловило невозможность дооснастить и обслуживать авианосец. К 1996 году проблемы лишь усугубились, а военно-морской флот вынужденно стал из океанского прибрежным.

«Кузнецову» грозили заброшенность и демонтаж. Более 70% оборудования авианосца вышло из строя или было неисправным, и только 7 из 24 палубных истребителей могли летать. Персоналу авианосца скопились немалые долги по зарплате.

В 1999 году поворотный момент наступил тихо: после того, как к власти пришло смелое правительство Путина, оно энергично реформировало, вдохнуло новую жизнь в Россию и изменило прежнее слабое положение страны. Военно-морской флот также возвестил о «возрождении», и план демонтажа «Кузнецова» был отменен. Получив финансирование, ВМФ России приступил к его перевооружению. После этого авианосец «Кузнецов» стал участвовать в некоторых региональных учениях и осуществлять обеспечение летной подготовки морской авиации.

Вроде бы авианосец «Кузнецов» обрел новую жизнь, но на самом деле это стало его последней славой. Вновь стали преобладать проблемы – серьезное старение корпуса в сочетании с технической деградацией и проблемами финансирования российского судостроения. В целях экономии ресурса авианосец редко участвует в масштабных учениях. Но даже при этом авианосец постоянно ремонтируется. Это заставило западные страны поверить в то, что авианосец «Кузнецов» фактически не обладает боевыми возможностями.

21 октября 2016 года авианосец «Кузнецов» отправился в Сирию для поддержки российской армии. На пути к Ла-Маншу газовая турбина из-за своего старения давала сбои, из трубы авианосца выходили клубы черного дыма, за что ВМФ России подверглось множеству насмешек в западных СМИ.

Однако самолеты палубного базирования, взлетевшие с авианосца, в течение двух месяцев вели огонь по экстремистским силам Исламского государства (террористическая организация, запрещенная в России), уничтожив более 1200 баз террористов в Сирии. Это доказало, что авианосец боеспособен.

Но трагическая судьба постигла авианосец «Кузнецов» уже вскоре – 29 октября 2018 года. Плавучий док ДП-50, на борту которого находился авианосец, в тот день внезапно затонул. В сухом доке рухнули два 70-тонных крана, один из них пробил большую дыру на палубе авианосца, что сделало невозможным взлет авиации палубного базирования. После этой аварии авианосцу пришлось вернуться на завод, чтобы использовать неплавучий сухой док.

На этом злоключения корабля не кончились: через год, в 2019 году, на ремонтируемом в Мурманске авианосце «Кузнецов» случился пожар. Огонь быстро распространился и был полностью потушен лишь после почти 20 часов горения. Пожар уничтожил много высокоточного оборудования внутри авианосца, что привело к потере боеспособности. Корабль до сих пор ремонтируют на верфи, а дата его возвращения в строй неясна.

Авианосец «Кузнецов» – настолько хрупкий и хилый, что после более чем десяти лет эксплуатации он прошел несколько капитальных ремонтов и участвовал лишь в нескольких боевых действиях. С точки зрения боевых задач ВМФ, авианосец бесполезен.

Почему Путин держится за «Кузнецова»?

Во-первых, автор считает, что независимо от того, будет ли авианосец полезен или бесполезен, Россия – одна из ведущих стран мира по военной мощи. А этот корабль всегда являлся одним из главных символов ВМФ России.

Во-вторых, стоимость авианосца «Кузнецов» для ВМФ России ничто по сравнению со стоимостью эксплуатации нескольких боевых групп авианосцев США, и это не является экономическим бременем для страны. Ведь «что-то лучше, чем ничего». Нет ничего плохого в том, чтобы потратить немного денег на его содержание и сделать его фасадом военно-морского флота.

В реальности Россия хотела купить французский десантный корабль класса «Мистраль» несколько лет назад, но потерпела неудачу. Иначе про авианосец «Кузнецов» не было бы и речи. Ведь России действительно нужен не авианосец, потому что его рентабельность слишком мала. Реальный спрос у ВМФ России есть на десантный корабль, который по сравнению с авианосцем стоит дешевле и менее сложен в постройке.

Поскольку для России и Соединенных Штатов практически невозможно напрямую участвовать в океанской конфронтации во время холодной войны, политика национальной обороны России опирается на превосходство базирующихся на своей территории военно-воздушных сил. Они способны гарантировать возможность успешного ведения наземной войны в пределах 1000 километров от своей границы, особенно возможность переброски войск на соседние земли или прибрежные острова.

Этого достаточно для сдерживания соседних стран. Нет необходимости в таких дорогих и нерентабельных вещах, как авианосцы. Тем более, что французы не продают России десантные корабли. «Мы [КНР] можем сделать это за них, и даже можем помочь российской армии построить будущие авианосцы. Я считаю, что это будет дешевле и лучше, чем это сделает сама Россия!», – заключает автор.