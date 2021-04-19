Как пишет китайский портал Sohu, в настоящее время в мире имеется всего четыре типа полноценных истребителей-невидимок нового поколения, находящихся на действительной службе. Такие ветераны авиации, как Великобритания и Франция, сознательно отказались от разработки истребителей-невидимок с характеристиками американского стандарта 4S. Истребители с технологиями малозаметности на сегодня стали венцом авиации, и далеко не каждая страна может развивать их производство по своему желанию.

Так, первый истребитель KF-21 (KF-X), разработанный корейцами, недавно сошел с конвейера. Но поскольку корпорация Lockheed Martin отказалась предоставить технологию для встроенного в фюзеляж отсека вооружений, южнокорейские авиаразработчики не смогли этого осилить. У них получилось использовать только наполовину заглубленные ракеты на внешней подвеске – что отразилось в частичной потере малозаметности истребителя, Южная Корея вынужденно признает, что KF-X не является истребителем-невидимкой в строгом смысле этого слова.

Во всем мире последовательно разработали и оснастили высокотехнологичными истребителями-невидимками свои ВВС лишь США, Китай и Россия. Все эти страны являются постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Три самых мощных вооруженных силы в по сути, являются истинным воплощением всеобъемлющей национальной мощи. Хотя экономика России продолжает оставаться вялой, это не препятствует ее лидирующим позициям в области военных научных исследований и производства.

F-22A – первый в мире истребитель-невидимка. Новаторский дух ВВС США все еще стоит перенять другим военно-воздушным силам, и это объективный факт в истории развития военной авиационной техники. F-22A, когда он впервые поступил на вооружение, мог быть оснащен только 4 ракетами AIM-120 средней и большой дальности класса «воздух-воздух». Впоследствии, после усилий Lockheed Martin, встроенный бомбоотсек в фюзеляже был оптимизирован для размещения 6 AIM-120, что эквивалентно увеличению боевых возможностей истребителя сразу на 50%.

F-35A – комбинированный малозаметный боевой штурмовик. Встроенный бомбовый отсек в в его фюзеляже способен нести только 4 ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 средней и большой дальности. Поэтому, когда F-35A участвует в воздушном бою, его общие боевые характеристики уступают таковым у истребителя-невидимки F-22, по крайней мере, в отношении ракет «воздух-воздух». Количество его ракет на две меньше, чем у F-22A, и в критический момент воздушного боя этот фактор имеет решающее значение для истребителя.

J-20, впервые продемонстрированный КНР в ноябре 2018 года, показал прекрасные летные характеристики. Во встроенном фюзеляжном бомбовом отсеке размещены 4 ЗУР средней и большой дальности «Thunderbolt-15». Кроме того, в бортовых отсеках вооружения под крылом размещены еще 2 ракеты «Thunderbolt-10» ближнего боя.

Российский Су-57 способен нести 8 управляемых ракет средней и большой дальности класса «воздух-воздух» – то есть наибольшее количество из подобных ему истребителей. По мнению автора Sohu, этими ракетами являются Р-77М, обладающие при этом наиболее высокой среди своих аналогов дальностью полета – около 150 км. Бомбовые отсеки для обеспечения малозаметности у Су-57 также имеются.

Таким образом, именно Су-57, которыми только что начали оснащаться ВКС России, может считаться безусловным лидером по мощности вооружения в тройке новейших истребителей-невидимок США, КНР и России. Второе место Sohu делит между F-22A ВВС США и J-20 китайских ВВС, которые несут по шесть ракет класса «воздух-воздух». В то же время F-35A, пусть и считающийся более продвинутым в плане малозаметности, способен нести только четыре ракеты класса «воздух-воздух», что ставит его по этому показателю на последнее место среди истребителей-невидимок.