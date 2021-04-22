В минувший вторник неподалеку от города Камышлы в Сирии вспыхнуло вооруженное противостояние между курдами и правительственными войсками. При этом агентство Associated Press сообщает, что первыми стрелять начали именно военнослужащие Башира Асада.

Курдские боевики сперва отразили атаку, а затем начали расширять боевые действия и предприняли попытку захватить район города, который называют «площадью безопасности».

В результате в противостояние пришлось вмешиваться российским военным, которые и развели стороны «по углам». Несмотря на это, обстановка в районе остается весьма напряженной и может взорваться в любой момент.

Напомним, что город Камышлы контролируют курдские ополченцы, однако рядом с ключевыми его объектами дислоцируется большое количество военных правительственных сил.