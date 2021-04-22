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Гендиректор Северного ПКБ Андрей Дьячков в своем выступлении, приуроченном к 75-летию предприятия, заявил об отличных перспективах гиперзвуковых ракет «Циркон». По его словам, именно они должны вывести российский флот на принципиально новый уровень.

Дьячков отметил, что новейшие ракеты являются козырем, на который у США и НАТО пока нет ответа. При этом рассматривается весьма длительная перспектива использования «Цирконов», их дальнейшего усовершенствования и модернизации.

Гендиректор напомнил об успешных пусках «Цирконов» в прошлом году с фрегата «Адмирал Горшков». По его словам, российские ракетные корабли продолжат играть важную роль в обороноспособности государства и новые боеприпасы только помогут им в этом, выведя на новый уровень.

Напомним, что в этом году “Цирконы” должны завершить государственные испытания и поступить на вооружение ВМФ.

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