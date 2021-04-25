Пользователь WeChat рассказал, почему японцы долго живут, по сравнению с представителями остальных национальностей.

Так, средняя продолжительность жизни японцев составляет 84,2 года. При этом многие жители Японии не особо любят спорт. Их долголетие объясняется системой питания, позволяющей им сохранять здоровье.

Одним из главных правил питания является разнообразие – в каждом приёме пищи есть мясо или рыба, овощи и фрукты, а также рис. При этом еда жарится редко, в основном её готовят на пару, а также варят. Это делает блюда менее калорийными. Кроме того, есть следует не торопясь, тщательно пережёвывая пищу. Благодаря этому можно избежать переедания.

Также японцы предпочитают есть рыбу и морепродукты вместо мяса, так как в мясе больше вредных для здоровья элементов.