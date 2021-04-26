Федеральная служба по труду и занятости РФ рассказала, как россияне, которые работают в период с 1 по 10 мая, получат оплату.

Так, указом Владимира Путина этот период был объявлен нерабочим. Однако возникла неопределённость по поводу периода с 4 по 7 мая – ранее эти дни считались рабочими, теперь же стали нерабочими. Согласно указу президента, работники должны быть освобождены в этот период от работы с сохранением зарплаты.

Как рассказали сотрудники Роструда, эти дни не являются выходными или праздничными днями. Поэтому те работники, которые продолжат трудиться в указанный период, будут получать обычную зарплату, а не повышенную. Впрочем, работающие сдельно сотрудники, по инициативе руководства, могут получить вознаграждение, которое должно быть указано в нормативных актах компании.