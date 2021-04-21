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На российском рынке появился смартфон Motorola Razr 5G, на который ранее можно было только оформить предварительный заказ. Сейчас аппарат можно приобрести за 119,9 тысяч рублей.

Razr 5G выполнен в форм-факторе «раскладушка», который стал настоящим хитом в нулевых годах. При этом функциональность девайса полностью отвечает современным требованиям. Он оснащен гибким внутренним экраном с диагональю 6,2 дюйма, который складывается пополам. Также производитель оснастил смартфон внешним экраном на 2,7 дюйма.

За производительность отвечает платформа Qualcomm Snapdragon 765G, состоящая из 8-ядерного процессора Kryo 475 и графической системы Adreno 620. Объем оперативной памяти в аппаратах для российского рынка составляет 8 Гб, а встроенной – 256 Гб. Также девайс оснащается двумя камерами – 48-мегапиксельной тыльной и 20-мегапиксельной фронтальной.

Работает устройство под управлением чистой Android 10. Емкость аккумулятора составляет всего 2800 mAh, который поддерживает опцию быстрой зарядки.

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