В Московской области местные жители могут записаться на получение прививки от коронавируса при помощи голосового робота. Для этого нужно позвонить на короткий номер 122.

Согласно словам Светланы Стригунковой, руководителя регионального Минздрава, новый сервис базируется на системе машинного обучения и технологии распознавания речи. Звонящий должен будет сообщить роботу номер своего медицинского полиса, чтобы тот смог предложить ему наиболее удобное место и время для вакцинации.

Глава ведомства региона добавила, что для записи на вакцинацию от COVID-19 можно также воспользоваться сайтом «госуслуг» или посетить поликлинику и центр «Мои документы». Медики при этом напоминают, что прививка помогает не допустить тяжелого течения болезни.