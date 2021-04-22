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В Перми были обнаружены случаи заболевания бельгийским штаммом коронавируса. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения региона Владислав Семериков.

Согласно его заявлению, этим штаммом заболело около 15 человек. Появился в регионе бельгийский штамм в марте-апреле из-за туристов, побывавших за границей. По словам врачей, российская вакцина с этим штаммом справится.

Также Семериков отметил, что в регионе были выявлены повторные случаи заражения коронавирусом. При этом вновь заразились инфекцией люди с иммунодефицитом. Заражение произошло примерно спустя 4-5 месяцев после излечения, кроме того, заболевание было вызвано тем же штаммом вируса, что и в первый раз. Точное количество случаев повторного заражения на данный момент не сообщается.

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