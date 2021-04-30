В ПФР сообщили, что в связи с длинными майскими выходными, будет изменён график выплаты пенсии.

Так, если пенсия начисляется на карточку в начале месяца, её перечислят в последние дни апреля. Отмечается, что таким образом должны поступить практически все отделения банков. Однако указывается, что если отделения будут работать в праздники, то график выплаты пенсий изменён не будет, и она придёт в привычные сроки.

В случае, если пенсионеры получают выплаты через почту, то они также получат её в обычное время, так как «Почта России» и курьеры будут работать. К примеру, согласно информации ПФР, на Урале доставка начнётся уже с 3 мая.

Для уточнения ситуации рекомендуется обратиться в нужное почтовое отделение.