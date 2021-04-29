В Орловской области женщина на глазах у собственного сына разгромила аппарат с жевательными резинками.

Инцидент произошёл в одном из сетевых магазинов города Мценск. Как сообщается, аппарат «проглотил» деньги, однако по какой-то причине не выдал жвачку. Разъярённая женщина принялась громить аппарат и пинать его.

Происходящее запечатлели на видео другие посетители магазина. Запись была опубликована в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Мценск». Как указал автор видео, инцидент произошёл на улице Катукова в «Дикси».

Происходящее сына женщины только развеселило. Окружающим она заявила, что не стоило ставить сломанные аппараты. По словам очевидцев, в магазин была вызвана полиция, которая остановила и увела женщину. Как сообщили в региональном МВД, по факту инцидента организована проверка.