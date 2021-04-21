В Нью-Йорке начались массовые митинги активистов движения Black Lives Matter на фоне вердикта по делу Джорджа Флойда.

Как сообщается, митинги были организованы в некоторых районах города. Так, в сторону Манхэттена направляются около 300 человек, около 70 активистов отправились в сторону Таймс-сквера. Там, где начались митинги, были усилены меры безопасности, часть площади обнесли металлическими заграждениями, также организовано сопровождение полиции, которая пока что не вмешивается в происходящее. В целом, обстановка оценивается как спокойная.

Так, 20 апреля бывший полицейский Дерек Шовин судом присяжных был признан виновным в непреднамеренном убийстве Джорджа Флойда. За совершённое преступление ему грозит до 40 лет тюрьмы. По мнению активистов, одного только приговора для восстановления справедливости не хватит.