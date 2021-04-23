Портал Avia.Pro сообщил об обстреле азербайджанской армией пограничных сил в селе Сейидляр, что в Зангиланском р-не Нагорного Карабаха. По словам журналистов, в результате этой атаки чуть было не пострадали российские военнослужащие. Однако к счастью все обошлось.

Авторы публикации также заявляют, что Баку в настоящий момент не подтверждает нанесения ударов по пограничникам. Азербайджанские чиновники уже успели отметить, что армия страны не проводит никаких военных операций с момента заключения соглашения о мире.

В настоящий момент сложно сказать, достоверными ли являются заявления Баку. Скорее всего имеет смысл подождать официальной информации с российской стороны, чтобы узнать подробности инцидента. Одновременно с этим можно предположить, что обстрел является вполне реальным после угроз президента Ильхама Алиева в адрес России из-за ОТРК «Искандер».