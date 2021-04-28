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Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали порядок доступа родителей и других законных представителей учащихся в школьные столовые. Документ разместил на своей странице в Телеграм-канале первый замминистра Дмитрий Глушко.

В документе написано, что у родителей в обязательном порядке должна быть оформлена личная медкнижка, а также ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19. Желающий поучаствовать в контроле за питанием должен уведомить об этом руководство учреждения. Кандидата утверждает управляющий совет или совет родителей. Только после этого его зачисляют в состав комиссии. Также его кандидатуру согласует школьный медработник или иное ответственное лицо.

Допущенный в помещение для приема пищи родитель сможет проверить, соответствует ли приготовленное блюдо меню, посмотреть санитарное состояние столовой, оснащенность оборудованием, инвентарем, проверить мебель и посуду – все вплоть до наличия салфеток на столах и не только.

Помимо проверки столовой и контроля качества питания родитель может задать интересующий вопрос руководству образовательного учреждения, а также принять участие в мероприятиях по информированию учащихся о правильном питании.

При этом родителям не разрешается находиться непосредственно в помещении, где готовится блюдо, отвлекать детей от приема пищи, а также посещать столовую в неутвержденные руководством дни.

Итоги родительского контроля должны быть вынесены на обсуждение во время общих родительских собраний. Именно они могут послужить основанием для новых обращений к руководству образовательного учреждения либо к комбинату, предоставляющему услугу по организации питания.

Ранее о необходимости контроля за школьным питанием со стороны родителей говорил президент страны Владимир Путин. При этом глава государства подчеркнул, что специалисты Роспотребнадзора проведут дополнительное обследование учебных учреждений, так как «какие-то школы пока не готовы».

Такая обеспокоенность властей обусловлена инцидентами с отравлением детей из-за некачественного питания, о которых в последнее время много пишут в СМИ. В связи с этим на местах чаще стали проводиться семинары, конференции с участием общественных организаций и надзорных ведомств.

По количеству зафиксированных случаев массового отравления детей в образовательных учреждениях Санкт-Петербург занимает одну из лидирующих позиций. Ситуацию усугубляют сообщения СМИ о том, что на городские комбинаты оказывается давление со стороны Роспотребнадзора.

Больше всего жалоб поступает из Колпинского района Петербурга, где все школы и детские сады обслуживает АО «Артис-Детское питание». Во время торгов на площадке госзакупок предприятие прибегает к жесткому демпингу, за счет чего выходит победителем. После того, как районные образовательные учреждения начал обслуживать «Артис», начали поступать жалобы от недовольных родителей.

Например, на прошлой неделе были зафиксированы две жалобы в надзорные органы. Первым о нарушениях заговорил бывший работник предприятия. Следом поступила жалоба от родителя, ребенку которого стало плохо после обеда в 451-й школе.

При этом предприятие не спешит исправлять ранее обнаруженные нарушения. На примере «Артиса» все очевиднее становиться необходимость подключить родительскую общественность к контролю над питанием в образовательных учреждениях. Это помогло бы надзорным органам оперативно реагировать на жалобы и предотвращать негативные последствия.

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