Ультиматум Чехии не возымеет ожидаемого Прагой действия на Россию, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил высказывание президента РФ Владимира Путина в послании к Федеральному собранию о том, что попытки говорить с Москвой в стилистике требований заранее обречены на провал.

Согласно выставленному Чехией ультиматуму, Россия должна вернуть в Москву всех высланных чешских дипломатов. В противном случае Прага ответит высылкой из страны оставшихся сотрудников российского посольства. Это требование действует до полудня четверга.

Очевидно, что ультиматум Россия проигнорирует. Напомним, что в минувшую субботу Чехия обвинила РФ в организации взрывов на складах во Врбетице в 2014 году. Прага заявила о высылке 18 российских дипломатов, которые якобы сотрудничали со спецслужбами. Никаких доказательств представлено не было, что входит у Запада в привычку.