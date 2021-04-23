Дмитрий Песков, представитель Кремля, отметил, что для налаживания отношений между Соединенными Штатами и РФ требуется политическая воля лидеров обеих стран.

Согласно его словам Владимир Путин, президент РФ, уже не единожды показывал свое стремление и заинтересованность в том, чтобы нормализовать и восстановить отношения с США. Он добавил, что хоть американская администрация и заявляет о готовности начать переговоры с Россией по проблемам, в которых пересекаются интересы обоих государств, однако их дела не соответствуют этому.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что нынешние действия американских властей наносят серьезный вред двусторонним отношениям. Песков заявил, что Москва при этом не сделала ничего, чтобы навредить им.