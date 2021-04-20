Модель Наталья Водянова станет ведущей своего трэвел-шоу «Русские каникулы».

Как сообщается, первый выпуск шоу выйдет уже через несколько дней – 25 апреля на видеосервисе Premier. Путешествовать по России Наталья будет вместе с тремя своими детьми. Отмечается, что они ранее росли в Европе, а теперь им предстоит побывать в Сочи, Адыгее, Пятигорске, Северной Осетии, в Мурманске, в Карелии, а также на Кольском полуострове.

По словам Натальи, она является автором идеи этого шоу, и основной задачей передачи стало намерение объяснить своим детям, что такое Россия. Она отметила, что её дети понимают, что они русские, однако что именно это значит, они не представляют. Поэтому Водянова и решила снять сериал о России.

Продюсерами шоу, как отмечается, стали писатель Михаил Зыгарь, а также Нателла Крапивина – создательница «Орла и решки».