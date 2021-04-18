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Соединенные Штаты притворяются спящими, из-за чего разбудить их невозможно, заявил замглавы внешнеполитического ведомства Китая Лэ Юйчэн. Он пояснил, что имеет в виду отношение США к ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

По словам Юйчэна, США совершенно не слышат слова Пекина по этому поводу, однако моментально подхватывают на ходу придуманные басни, сочиняемые в этот регионе страны. Кроме того, они с удовольствием смотрят и слушают фейки, которыми их кормит западная пресса.

Юйчэн заявил, что Китай уже неоднократно приглашал в регион политиков с запада, которые могли бы все увидеть своими глазами. Однако никто из них так и не решился приехать, предпочитая дальше раздувать скандалы, строя их на собственной бурной фантазии.

Замминистра уверен, что США ведут себя так только для того, чтобы успокоить собственную «нечистую совесть». При этом они применяют способ презумпции вины, который не имеет ничего общего с демократией.

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