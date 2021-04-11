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Советник делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что после гибели четырех солдат ВСУ в Донбассе Владимир Зеленский изъявил желание встретиться с руководителями всех стран «нормандской четверки». Однако российский президент Владимир Путин с ним общаться не захотел.

Арестович также заявил, что онлайн-встречи Зеленского с главами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель также находятся под большим вопросом. Он отметил, что уточнит эту информацию и позже раскроет подробности.

Владимир Путин уже заявлял, что Украина обязана выполнять обязательства, которые она взяла на себя, подписав Минские соглашения. Поэтому нежелание российского лидера общаться с Зеленским вполне объяснимо.

В то же время Путин провел конференцию с Меркель и Макроном, в ходе которой речь зашла и о Донбассе. Российский лидер подчеркнул нежелание Украины выполнять Минские соглашения, которое является главной причиной обострения ситуации.

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