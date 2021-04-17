читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа израильских и австрийских археологов смогла найти на территории Израиля часть кувшина, на котором был обнаружен один из самых древних алфавитов в истории человечества.

Осколок найден около трех лет назад в ходе раскопок, прошедших в Тель-Лахише. На нем содержатся нарисованные по диагонали буквы, принадлежащие семитскому алфавиту. Исследователям удалось различить 2 строчки, в каждой из которых содержатся по 3 буквы. Между строчками также имеются еще 2 неизвестных символа.

Тщательно изучив фрагмент кувшина, специалисты пришли к выводу, что его изготовили около 3,45 тысячи лет назад. Благодаря этому открытию они заполнили информационную дыру между переходом от иероглифической письменности Египта к алфавиту древних стран, находившихся на территории современных ближневосточных государств.

Вам может понравиться

На Украине пообещали сбить 80 российских самолётов и ещё 140 повредить

Советник делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович пообещал лишить Россию большей части авиации. Его слова передаёт издание «Диалог.UA» со ссылкой на «Украина 24». Так, Арестович заявил, что если Россия нападёт
  • Анна
  • 16.04.2021
  • читать 1 минуту

В Крыму сообщили о готовности пресекать провокации со стороны Киева

Глава парламента республики Крым Владимир Константинов пообещал пресекать провокации со стороны Киева. Об этом сообщают РИА Новости. Согласно заявлению Константинова, жители Крыма находятся в безопасности, что возможно благодаря имеющимся силовым
  • Анна
  • 15.04.2021
  • читать 1 минуту

В Донбасс прибыли 150 военнослужащих из Турции

Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на источники в Мариуполе, сообщил о прибытии в Донбасс военнослужащих из Турции. Как сообщается, речь идёт о 150 военных. Согласно имеющейся информации, в город была отправлена рота
  • Анна
  • 15.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 апреля – ясно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 17 апреля – переменная облачность, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 апреля – небольшой дождь, до 5 °C | Королев: погода, 17 апреля – дождь, до 10 °C | Подольск: погода, 17 апреля – переменная облачность, до 14 °C | Армавир: погода, 17 апреля – небольшой дождь, до 9 °C |