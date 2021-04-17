Группа израильских и австрийских археологов смогла найти на территории Израиля часть кувшина, на котором был обнаружен один из самых древних алфавитов в истории человечества.

Осколок найден около трех лет назад в ходе раскопок, прошедших в Тель-Лахише. На нем содержатся нарисованные по диагонали буквы, принадлежащие семитскому алфавиту. Исследователям удалось различить 2 строчки, в каждой из которых содержатся по 3 буквы. Между строчками также имеются еще 2 неизвестных символа.

Тщательно изучив фрагмент кувшина, специалисты пришли к выводу, что его изготовили около 3,45 тысячи лет назад. Благодаря этому открытию они заполнили информационную дыру между переходом от иероглифической письменности Египта к алфавиту древних стран, находившихся на территории современных ближневосточных государств.