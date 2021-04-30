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Советские танки заняли два первых места в рейтинге самых массовых боевых машин, который составило издание Hot Cars. Явное лидерство в ТОПе захватил Т-55, который выпускался в Союзе с 1946 по 1983 годы. Эксперты насчитали более ста тысяч единиц этой техники, однако отметили, что включили сюда также Т-54.

Авторы рейтинга отметили, что СССР выпустил более 100 тысяч танков в мирный период который омрачался лишь холодной войной с Соединенными Штатами.

Вторую позицию эксперты отвели легендарному танку Т-34. 84 тысячи единиц «тридцатьчетверки» вышло с конвейера во время Второй мировой войны.

Третье место занял американский M4 Sherman. Его производство также осуществлялось во время Второй мировой. Всего таких танков выпустили 44 тысячи единиц.

Два последних места в лучшей пятерке наиболее массовых боевых машин заняли советские Т-72 (42 тысячи единиц), которые успешно применяются в разных странах и сегодня, а также Т-62 (20 000 штук).

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