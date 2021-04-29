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Группа депутатов Европейского парламента потребовала выслать из Европы российских дипломатов, аккредитованных при ЕС.

Как сообщается, таким образом депутаты предлагают выразить солидарность с Чехией. Так, ранее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, которых посчитали сотрудниками разведки. В ответ Россия назвала персонами нон гранта 20 сотрудников чешского посольства. Спустя несколько дней работников российского посольства выслали Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Россия ответила на это зеркальным образом, также выслав сотрудников посольств указанных стран.

Инициатором идеи выслать аккредитованы при ЕС российских дипломатов является Жозеп Боррель – глава европейской дипломатии. Он заявил, что среди этих людей много разведчиков. Борреля поддержали 73 депутата из 16 стран. Всего, как отмечается, в Европейский парламент входит 705 человек.

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