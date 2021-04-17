Через пролив Босфор в Черное море вышли большие десантные корабли Северного флота РФ, сообщил в Твиттер-аккаунте сервис YorukIsik. Он также разместил фотографию, на которой БДК «Кондопога» и «Александр Отраковский» запечатлены в проливе.

Корабли подняли вместе с Андреевским, еще и государственный флаг Турции в качестве приветствия для этой страны. Сейчас они движутся в Севастополь на базу Черноморского флота России.

Помимо двух этих БДК, в Средиземное море из Балтийского также вышли три больших десантных корабля Балтфлота – «Королев», «Минск» и «Калининград». Они идут в сопровождении корвета «Бойкий».

Ранее, напомним, в распоряжение Черноморского флота РФ поступили 15 кораблей Каспийской флотилии. В субботу они миновали Керченский мост и направились в акваторию Черного моря. Известно, что к Севастополю движутся 8 десантных катеров, три артиллерийских корабля и 4 судна обеспечения.