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В Чехии был приостановлен процесс изучения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила Ирена Сторова, являющаяся директором Государственного института по контролю за лекарственными препаратами.

Согласно её заявлению, это связано с тем, что у вакцины очень мало сопроводительной документации. Так, они получили только несколько десятков страниц этой документации. Как отметила Сторова, обычно документы о подобных вакцинах состоят из нескольких десятков тысяч страниц.

Также Сторова рассказала, что в Чехии не будут проводить клинические исследования «Спутника V», и на будущее они даже не запланированы. От властей страны требований о проведении испытаний не было. В Чехии будут используются вакцины, одобренные в Евросоюзе, и к концу лета планируется привить всех желающих.

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