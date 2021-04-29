В Чехии был приостановлен процесс изучения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила Ирена Сторова, являющаяся директором Государственного института по контролю за лекарственными препаратами.

Согласно её заявлению, это связано с тем, что у вакцины очень мало сопроводительной документации. Так, они получили только несколько десятков страниц этой документации. Как отметила Сторова, обычно документы о подобных вакцинах состоят из нескольких десятков тысяч страниц.

Также Сторова рассказала, что в Чехии не будут проводить клинические исследования «Спутника V», и на будущее они даже не запланированы. От властей страны требований о проведении испытаний не было. В Чехии будут используются вакцины, одобренные в Евросоюзе, и к концу лета планируется привить всех желающих.