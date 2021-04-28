В США в двух штатах были введены новые ограничения на аборты.

В штате Аризона запретили делать аборты из-за генетических аномалий. Теперь перед процедурой женщине придётся подписать документы, что она не делает аборт из-за генетических отклонений у плода. Однако есть и исключение – аборт всё же разрешается, если у плода имеются серьёзные отклонения, несовместимые с жизнью ребёнка, а также в том случае, если беременность и роды представляют опасность для женщины.

В штате Айдахо губернатором Брэдом Литтлом был принят закон, по которому делать аборт, когда у плода уже появилось сердцебиение, запрещается. Это примерно 5-6 неделя беременности. Отмечается, что в штате ежегодно делается несколько сотен абортов.