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Украинский Кабинет министров уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, заменив его на Юрия Витренко, который займет этот пост 29 апреля. Американское издание Bloomberg предполагает, что это негативно скажется на отношениях Киева с международными финансовыми организациями.

Авторы отмечают, что Международный валютный фонд останется недоволен снятие Коболева, с которым он ранее поддерживал нормальные отношения. Уже бывший глава «Нафтогаза» воспринимался как реформатор, однако Киев его уволил. МВФ может расстроиться из-за этого и не выделить новый транш в размере 5,5 миллиарда долларов.

МВФ неоднократно заявлял, что Украине нужны реформы, однако Киев только то и делает, что снимает с должностей реформаторов. Коболев, по словам авторов статьи, пользовался уважением за рубежом за то, что сумел сократить расходы украинского бюджета. Но он постоянно подвергался критике за высокие тарифы на газ внутри страны.

Напомним, что главной причиной снятия Коболева стали убытки «Нафтогаза» за минувший год в размере 684 миллиона долларов.

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