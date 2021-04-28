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Строительный инструмент клепальник, упавший с 30 этажа одного из зданий Екатеринбурга, нанес смертельные ранения рабочему, который просто проходил мимо. Мужчине была оказана необходимая помощь и сделана трепанация черепа, однако спасти ему жизнь так и не удалось. Спустя три дня он скончался в больнице.

Адвокат Ольга Кезик рассказала, что уронившего инструмент строителя уже допросили правоохранители. Он высказал свое сожаление происходящим и раскаялся. По словам правозащитника, инцидент скорее всего будет признан несчастным случаем. Однако если в ходе строительных работ не соблюдалась техника безопасности, то работодатель вполне может понести ответственность за гибель человека. При этом срок тюремного заключения может достигать 5 лет.

В результате проверки, сообщила адвокат, полиция будет анализировать и действия строителей – и жертвы, и того, кто уронил инструмент. Если будут выявлены нарушения, то второй также может понести наказание.

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