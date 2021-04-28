Россия перекрыла три зоны в акватории Черного моря, чтобы защитить Крым от высадки украинского десанта, выражает недовольство этим фактом киевский эксперт Олег Жданов. Он сокрушается, что теперь Украине будет намного сложнее «вернуть себе» полуостров.

Перекрытие части акватории, по словам полковника в запасе, представляет угрозу для Украины. По той причине, что теперь она не сможет напасть на Крым, так как он надежно защищен. Ведь Москва закрыла как раз те зоны, которые очень удобны для десантирования украинских войск.

Эксперт объяснил также, почему РФ закрыла Черное море на столь длительный срок. По его словам, за полгода Москва сможет расставить береговые ракетные комплексы, значительно усилить оборонительные порядки в Крыму и не допустить нападения со стороны Украины.