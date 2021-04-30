Если российская армия проявит «активную агрессию» в отношении Украины, она будет «безжалостно уничтожена». Столь опрометчивое заявление сделал генерал украинских войск Сергей Кривонос. Он также отметил, что пленных брать никто не собирается.

Кривонос заявил, что в пленных русских солдатах отсутствует всякая необходимость, поэтому они будут «безжалостно уничтожаться». Он отметил, что несмотря на отвод войск РФ от украинских границ, угроза наступательной операции все-таки сохраняется.

Напомним, что Киев, повторяя слова хозяев из-за океана, бесконечно твердит о российской агрессии. Он также уверенно заявляет, что Москва оказывает поддержку самопровозглашенным республикам Донбасса, а Украина воюет не с ополчением, а с РФ. Россия опровергает подобные заявления, которые являются безосновательной ложью и совершенно логично называет конфликт на Донбассе гражданской войной.