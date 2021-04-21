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В информагентстве «Страна.ua», сославшись на офицеров ВСУ, рассказали, как Украина готовится к возможному вооруженному конфликту с РФ.

Согласно словам украинского майора, командующего подразделением, расположенным в окрестностях Горловки, за последние несколько дней обстановка в Донбассе значительно поменялась. Он получил приказ заняться укреплением позиций и созданием минных заграждений в направлениях возможного нападения врага. Ранее на линии фронта, наоборот, готовились к атаке.

Майор добавил, что в настоящее время военнослужащие ставят мины на нейтральной части региона, дорогах и фронтовых зонах, чтобы при необходимости войска могли отступить на следующую, более укрепленную оборонительную линию. Другой собеседник издания отметил, что ВСУ также принялись укреплять границу с Крымским полуостровом.

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